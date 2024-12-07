Удар «Солнцепека» по пункту дислокации ВСУ в ДНР попал на видео

Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поразил в Донецкой народной республике (ДНР) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил до 45 боевиков. Кадры удара опубликовала пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Российские военнослужащие с помощью ТОС-1А поразили пункт временной дислокации ВСУ. В результате удара уничтожено до 45 боевиков», — подписана публикация.

В оборонном ведомстве уточнили, что место временной дислокации ВСУ находилось в населенном пункте Разлив Волновахского района ДНР.

Также сообщалось, что огнеметная группа группировки войск «Запад» уничтожила при помощи ТОС-1А «Солнцепек» взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала продвижению российских военных на Купянском направлении.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области. Там российские войска «уничтожают и перемалывают» все то, что туда направляет украинское командование.

Ранее МО РФ показало, как под Харьковом БПЛА уничтожает пытающуюся скрыться бронемашину ВСУ.