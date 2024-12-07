Украинский пленный рассказал, как ВСУ атаковали сдавшихся сослуживцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили FPV-дроном по своим же сослуживцам, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военных. Об этом рассказал украинский военнопленный Максим Красюха, видеозапись опубликовало министерство обороны России.

«Увидел ваших ребят, вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды. Когда пацанов вели в плен, то наши по ним ударили из FPV. Они не хотели, чтобы они живыми сдались», — сказал он.

По словам пленного, ему пришла повестка по адресу проживания. После того, как мужчина явился в военкомат и прошел комиссию, его «увезли» в течение двух суток и «неподготовленного закинули на позиции».

Накануне сдавшийся в плен в Курской области боец ВСУ Евгений Гоч рассказал, что до мобилизации работал на Запорожской АЭС.

4 декабря семеро военных отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в ДНР. На данный момент они находятся в безопасности, им оказывается медицинская помощь.

Ранее бывший разведчик рассказал, как украинцы массово сдаются в плен.