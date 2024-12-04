Семеро военных отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинских военнослужащих, они решили сдать оружие, когда на их позиции вошли российские солдаты.

В данный момент военнопленные находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

3 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что украинский военнослужащий Руслан Сычевский сдался в плен российским войскам, чтобы увидеть свою семью, живущую в Курске.

28 ноября сообщалось, что группа из 22 украинских военных сдалась в плен ВС России в Курской области.

В этот же день сообщалось, что расчет беспилотных летательных аппаратов, состоящий из двух бойцов 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ, сдался в плен российским военным около населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.