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Турецкое СМИ раскрыло, кто контролирует сирийский Хомс

Anadolu: центр города Хомс в Сирии контролируют боевики

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Reuters

Центр города Хомс в Сирии находится под контролем антиправительственных группировок. Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

«Силы, выступающие против режима Башара Асада (президента Сирии. — «Газета.Ru»), заняли центр провинции Хомс, являющейся воротами в Дамаск <…> После ожесточенных столкновений в Хомсе группировки вышли вглубь города и взяли под контроль его центр», — пишет издание.

Столкновения между сторонами в Хомсе были отмечены как самые интенсивные за последнее время, подчеркивает Anadolu.

При этом агентство SANA со ссылкой на Вооруженные силы Сирии утверждало, что новости о проникновении террористов в Хомс не соответствуют действительности. По данным сирийского ведомства, ситуация в городе «безопасная и стабильная».

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, находящимся на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Потеря Хомса лишит правительство доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к сирийскому президенту Башару Асаду алавитское меньшинство, отмечает издание.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.

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