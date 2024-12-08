В сирийской армии опровергли информацию о проникновении боевиков в Хомс

Вооруженные силы Сирии заявили, что боевики не смогли проникнуть в город Хомс. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства SANA.

«Новости <…> о проникновении террористов в город Хомс не соответствуют действительности. Ситуация безопасная и стабильная, наши вооруженные силы развернуты вокруг города», — пишет издание со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Сирийские военнослужащие размещены на неприступных оборонительных линиях и усилены различными видами оружия, добавили в ВС.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, находящимся на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Потеря Хомса лишит правительство доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к сирийскому президенту Башару Асаду алавитское меньшинство, отмечает издание.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.