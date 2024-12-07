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ВС Сирии укрепили позиции в пригороде Дамаска

Главное командование ВС Сирии: армия укрепила все позиции в пригороде Дамаска

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Армия Сирии укрепила все свои позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главное командование вооруженных сил республики.

«Подразделения наших вооруженных сил укрепили все свои позиции на всех направлениях пригорода Дамаска и южного округа, чтобы не допустить никаких происшествий в результате беспорядков, которые пытаются спровоцировать террористы», — сказано в заявлении командования.

7 декабря стало известно, что вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль.

5 декабря командование ВС Сирии заявило об отступлении войск из города Хама.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося авиаудары по их позициям и линиям снабжения.

Ранее Лавров опроверг данные о выводе кораблей РФ с базы в Сирии.

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