Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров опроверг данные о выводе кораблей РФ с базы в Сирии

Лавров заявил, что Россия ведет военные учения в Средиземноморье

close
Sergei Bobylyov/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что российская сторона якобы вывела корабли с базы в сирийском Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе проходят военные учения. Об этом он заявил в ходе сессии Дохийского форума, передает РИА Новости.

«Идут военные учения в Средиземноморье», — заявил он.

По словам Лаврова, спутниковые снимки могли принять учения за что-то другое.

До этого сообщалось, что Лавров встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном в Дохе. Тема обсуждения на ней не раскрывалась.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главы МИД Турции, РФ и Ирана обсудят ситуацию в Сирии 7 декабря.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами