Лавров опроверг данные о выводе кораблей РФ с базы в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что российская сторона якобы вывела корабли с базы в сирийском Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе проходят военные учения. Об этом он заявил в ходе сессии Дохийского форума, передает РИА Новости.

«Идут военные учения в Средиземноморье», — заявил он.

По словам Лаврова, спутниковые снимки могли принять учения за что-то другое.

До этого сообщалось, что Лавров встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном в Дохе. Тема обсуждения на ней не раскрывалась.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главы МИД Турции, РФ и Ирана обсудят ситуацию в Сирии 7 декабря.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии.