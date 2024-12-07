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Стало известно о бегстве сирийских военных в Ирак

INA: в Ирак перебрались больше тысячи военных армии Сирии

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Reuters

Больше тысячи сирийских военнослужащих перебрались на территорию Ирака. Об этом сообщает агентство INA.

Предварительно военные запросили у Багдада разрешение на пересечение границы и получили его. 7 декабря они вошли в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. Власти страны разместили солдат и оказали им необходимую помощь.

7 декабря телеканал Aljazeera сообщал, что вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль. Сирийские военные, в свою очередь, покинули населенный пункт.

В субботу газета The Wall Street Journal писала, что должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

По данным издания, Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятным скорым падением правительства Сирии и возможной дестабилизацией в регионе. Источники газеты рассказали, что Асад обратился за поддержкой к Турции, Египту, ОАЭ, Иордании и Ираку, но получил отказ.

Ранее сирийский правительственный самолет вылетел из Дамаска.

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