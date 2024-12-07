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В Киеве устроили митинг с требованием установить четкие сроки службы в ВСУ

В Киеве женщины вышли на митинг с требованием ввести четкие сроки службы в ВСУ

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Телеграм-канал «Новини Еспресо.TV»

Женщины провели акцию протеста на площади Независимости в Киеве с требованием ввести четкие сроки службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала Еspreso.

Как говорится в сообщении, также митингующие «напомнили о необходимости установления предельных сроков пребывания мобилизованных в армии». Они держали в руках плакаты, на которых было написано: «Четкие сроки службы», «Ушел добровольно, получил бессрочно», «Предоставьте право вернутся домой».

В конце ноября агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, изменение численности ВСУ могло бы изменить ситуацию на фронте.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 7 февраля 2025 года.

Ранее в ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине.

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