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В Дохе началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана

В Дохе началась встреча Лаврова, Фидана и Аракчи по Сирии

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Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии началась в Дохе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Основной темой диалога между представителями МИД станет ситуация с эскалацией боевых действий на территории Сирии.

В конце ноября террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) начала масштабную операцию, продвинувшись в направлении городов Алеппо и Хама.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование армии Сирии сообщило об отступлении войск из Хамы.

Ранее посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну.

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