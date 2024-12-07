МО Сирии опровергло сообщение о прорыве боевиков в еще один город

Министерство обороны Сирии опровергло сообщение о прорыве вооруженных мятежников в Эль-Карьятейн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения, опубликованные в ряде СМИ о захвате Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс террористами, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что правительственные силы находятся на своих позициях в этом городе и готовы к бою.

До этого агентство Reuters со ссылкой на данные боевиков сообщало, что вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии.

Дараа считается символическим местом, поскольку там началось восстание против президента Башара Асада в 2011 году. Боевики оппозиции сообщили, что армия Сирии покинула город в обмен на безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу. При этом официально представителями сирийских властей эта информация не подтверждалась.

Ранее Лавров встретился со спецпосланником ООН по Сирии Педерсоном в Дохе.