Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО Сирии опровергло сообщение о прорыве боевиков в еще один город

МО Сирии опровергло сообщение о прорыве вооруженных мятежников в Эль-Карьятейн

close
Mahmoud Hassano/Reuters

Министерство обороны Сирии опровергло сообщение о прорыве вооруженных мятежников в Эль-Карьятейн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения, опубликованные в ряде СМИ о захвате Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс террористами, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что правительственные силы находятся на своих позициях в этом городе и готовы к бою.

До этого агентство Reuters со ссылкой на данные боевиков сообщало, что вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии.

Дараа считается символическим местом, поскольку там началось восстание против президента Башара Асада в 2011 году. Боевики оппозиции сообщили, что армия Сирии покинула город в обмен на безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу. При этом официально представителями сирийских властей эта информация не подтверждалась.

Ранее Лавров встретился со спецпосланником ООН по Сирии Педерсоном в Дохе.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами