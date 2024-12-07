В генштабе ВС Белоруссии объяснили решение о размещении в стране «Орешника»

Белоруссия приняла решение разместить в республике российский ракетный комплекс «Орешник» из-за шагов США и ФРГ. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе», — сказал он.

Лагодюк отметил, что американская и немецкая стороны об этом неоднократно заявляли.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики.

Глава белорусского государства заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее в правительстве РФ раскрыли тайну названия ракеты «Орешник».