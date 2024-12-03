В правительстве раскрыли тайну названия ракеты «Орешник»

Название новой российской ракеты «Орешник» придумали «специально обученные люди». Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, который выложил видео разговора в своем Telegram-канале.

На второй вопрос, много ли таких людей, Мантуров ответил: «Нет».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сочли, что «Орешник» откроет новую ракетную эру.