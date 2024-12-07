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Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

МО РФ: потери ВСУ в зоне группировки войск «Юг» составили до 325 военнослужащих

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск сумели улучшить тактическое положение, нанести поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Курахово, Улаклы, Николаевка и Дачное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Российские военные отразили две контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

«Потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 и 105 мм орудие М119 американского производства, 122 мм САУ «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Минобороны сообщили, что взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поразил в Донецкой народной республике (ДНР) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил до 45 боевиков.

Ранее Минобороны рассказало об ударах по позициям бригад ВСУ в Курской области.

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