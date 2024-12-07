Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР). Потери противника составили до 100 военнослужащих.

Противник также лишился двух боевых бронированных машин и 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

До этого в российском Министерстве обороны сообщили, что взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поразил в Донецкой народной республике (ДНР) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил до 45 боевиков.

Сообщалось также, что в Ровненской области Украины по воинской части ВСУ, где, предварительно, находились наемники из Польши, нанесли удар.

Ранее Минобороны рассказало об ударах по позициям бригад ВСУ в Курской области.