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Минобороны рассказало об ударах по позициям бригад ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ поразили позиции 14 бригад ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска ударили по позициям 14 бригад украинской армии в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, «северная» группировка ВС РФ поразила местоположение 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад теробороны.

Всего за прошедшие сутки противник потерял до 255 военнослужащих.

Позиции ВСУ находились вблизи Николаево-Дарьино, Никольского, Лебедевки, Зазулевки, Викторовки, Леонидовки, Александрии, Малой Локни, Новоивановки, Мартыновки, Свердликово и Плехово.

Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ атаковали позиции украинской армии в Сумской области.
 
С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российские военные взяли под контроль Петровку в ДНР.

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Операция на Украине
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