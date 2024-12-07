Российские истребители ударили по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

Российские военные с помощью боевых самолетов, беспилотников, ракет и огня артиллерии нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по скоплениям военнослужащих и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Всего с начала российской специальной военной операции ВСУ потеряли 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19698 танков и другой техники.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президента США Джо Байдена возмутили российские удары по Украине.