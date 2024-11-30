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Минобороны показало, как под Харьковом БПЛА уничтожает пытающуюся скрыться бронемашину ВСУ

Минобороны: в Харьковской области бронемашина ВСУ была уничтожена дроном

В Харьковской области разведчики подразделения «Север» ВС РФ ночью при помощи беспилотников обнаружили украинскую бронированную машину. Об этом сообщает российское Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, экипаж автомобиля ВСУ попытался скрыться в лесополосе, но был оперативно уничтожен оператором FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота).

На предоставленном министерством ролике видно, как БПЛА в ночное время приближается к машине противника, которая стоит в лесу у дороги.

Неделю назад Минобороны РФ показало кадры уничтожения автомобильной техники ВСУ в Харьковской области. Тогда военными разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. Они были уничтожены прямыми попаданиями расчетов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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Операция на Украине
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