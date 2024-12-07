Украинское командование перебросило серьезные резервы в Харьковскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на Купянском направлении бои перешли в стадию позиционных боев, российские войска «уничтожают и перемалывают» все то, что туда направляет украинское командование.

Марочко добавил, что основные удары российские военные ведут по ВСУ с севера Купянска и южной части города — территории населенного пункта Глушковка.

3 декабря Марочко сообщал, что иностранные наемники, находящиеся в Харькове, используют гражданские грузовики для вывоза оружия, боеприпасов и личного состава из города.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части региона. По его словам, ВС РФ имеют определенный успех на позициях и сдерживают контратаки ВСУ, которые задействуют новые ресурсы и резервы.

Ранее Минобороны показало, как под Харьковом БПЛА уничтожает пытающуюся скрыться бронемашину ВСУ.