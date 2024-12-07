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В Чехии заявили о том, что ВСУ предстоит тяжелая неделя

Seznam Zprávy: ВСУ предстоит тяжелая неделя из-за риска потери опорного пункта

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Gleb Garanich/Reuters

Чешские эксперты считают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит тяжелая неделя из-за риска потери крупного опорного пункта. Их мнение приводит «ИноСМИ» в переводе материала Seznam Zprávy.

«В Донецкой области русские по-прежнему бьют по городу Курахово, который хотят обойти с двух сторон. <..> Все говорит о том, что в ближайшие недели эта важная позиция падет», — заявили чешские эксперты.

Подчеркивается, что ВС РФ «продолжают идти вперед везде, где им позволяют условия», используя преимущество в численности и в авиации. Основной причиной отступления ВСУ в издании называют нехватку личного состава.

До этого ВС России окружили Курахово на западе ДНР с четырех сторон.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВС РФ зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что пути отступления из Курахово уже находятся под контролем российских сил.

Ранее ВСУ снизили интенсивность контратак у Сватово в ЛНР.

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