Военный эксперт заявил, что ВСУ снизили интенсивность контратак в ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизили интенсивность контратак в районе города Сватово Луганской народной республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник проводит некоторые контратакующие действия, однако по своей интенсивности они намного ниже, нежели на том же Купянском направлении, либо на Донецком направлении», — сказал он.

Марочко назвал ситуацию на этом участке фронта стабильной. По его словам, российские войска на сегодняшний день особо не активничают, так как в данный период тоже нужно немного подкопить сил.

Эксперт уточнил, что основные удары военнослужащие наносят по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированным в районе Копанки, Макеевки и населенного пункта Терны. По словам Марочко, у российских войск также отмечается «небольшое продвижение» в районе Невского.

До этого Марочко заявил, что командование ВСУ перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску Харьковской области.

Ранее Минобороны показало, как под Харьковом БПЛА уничтожает пытающуюся скрыться бронемашину ВСУ.