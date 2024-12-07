Украинская армия массово теряет гаубицы M777, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Вашингтона. Об этом пишет издание National Interest.

«Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями», — пояснили в материале.

Обозреватель отметил, что артиллерия ВСУ портится из-за постоянных обстрелов. На данный момент украинская армия потеряла порядка трети поставленных гаубиц M777.

Недавно российское Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы М198 Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцами группировки ВС РФ «Запад». Орудие уничтожили вместе с боекомплектом.

До этого сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили три танка и пять складов со снарядами ВСУ. Вражеская техника располагалась в районе населенных пунктов Загрызово, Новоплатоновка и Петропавловка в Харьковской области.

Ранее российская армия нанесла удары по аэродромам и военной технике Украины.