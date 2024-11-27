Российская авиация нанесла поражение инфраструктуре аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также скоплениям живой силы и военной техники в 144 районах в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо авиации удары наносили беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия, отметили в ведомстве.

В этот же день Минобороны сообщало, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» крымских десантников уничтожил группу украинских боевых машин пехоты в приграничном районе Курской области.

Согласно сообщению ведомства, точным пуском управляемой ракеты десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что военнослужащие ВСУ впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область. Беспилотник был замечен над Рыльским районом региона, после чего его сбили с помощью обычного ружья.

Ранее на Западе заявили, что Украина не научилась оборонять аэродромы.