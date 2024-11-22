МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы М198 Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцами группировки ВС РФ «Запад». Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Гаубица была уничтожена вместе с боекомплектом.

До этого сообщалось, что группировка «Запад» уничтожила три танка и пять складов со снярадами ВСУ.

В заявлении МО РФ говорится, что за сутки времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад украинских войск. Подвергшиеся ударам места дислокации живой силы и техники ВСУ располагались около населенных пунктов Загрызово, Новоплатоновка и Петропавловка в Харьковской области, а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, российские военнослужащие отразили семь контратак со стороны украинских солдат. В них приняли участие штурмовые группы 14-й и 53-механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ.

Ранее бойцы «Запада» уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ.