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МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ

МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы М198 ВСУ

МО РФ показало кадры уничтожения гаубицы М198 Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцами группировки ВС РФ «Запад». Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Гаубица была уничтожена вместе с боекомплектом.

До этого сообщалось, что группировка «Запад» уничтожила три танка и пять складов со снярадами ВСУ.

В заявлении МО РФ говорится, что за сутки времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад украинских войск. Подвергшиеся ударам места дислокации живой силы и техники ВСУ располагались около населенных пунктов Загрызово, Новоплатоновка и Петропавловка в Харьковской области, а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, российские военнослужащие отразили семь контратак со стороны украинских солдат. В них приняли участие штурмовые группы 14-й и 53-механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ.

Ранее бойцы «Запада» уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ.

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