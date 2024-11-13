Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток уничтожили три танка и пять полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад украинских войск. Подвергшиеся ударам места дислокации живой силы и техники ВСУ располагались около населенных пунктов Загрызово, Новоплатоновка и Петропавловка в Харьковской области, а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, российские военнослужащие отразили семь контратак со стороны украинских солдат. В них приняли участие штурмовые группы 14-й и 53-механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ.

«Противник потерял до 500 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины <...>. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что подразделения «Запада» вывели из строя две украинские станции радиоэлектронной борьбы и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Еще формирования ВСУ лишились шести автомобилей.

Ранее на видео попал украинский танк, открывший огонь по мирным жителям в Донецкой народной республике (ДНР).