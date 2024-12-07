Над Россией за ночь уничтожили четыре украинских дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили и перехватили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

6 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один человек был ранен при атаке беспилотников ВСУ в регионе.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 6 декабря российские силы ПВО уничтожили над территориями четырех регионов РФ 33 украинских беспилотника. По информации военного ведомства, 14 дронов сбили над Воронежской областью, 11 — над Курской областью, семь — над Белгородской областью. При этом один беспилотник уничтожили над республикой Крым.

Ранее Минобороны РФ показало прикрытие боевой авиации в Курской области.