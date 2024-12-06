В Воронежской области при атаке беспилотников ВСУ был ранен человек

Один человек получил ранение при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Несколько украинских БПЛА попытались атаковать объекты в Острогожском районе», — написал Гусев.

По словам губернатора Воронежской области, по предварительным данным, один человек получил ранения небольшой степени тяжести.

Гусев добавил, что один беспилотник ВСУ упал на крышу нежилого здания, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время специалисты его ликвидировали. Других повреждений на земле не было, отметил глава региона.

Губернатор также написал, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, призвал местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии боевой готовности.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 6 декабря российские силы ПВО уничтожили над территориями четырех регионов РФ 33 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ показало прикрытие боевой авиации в Курской области.