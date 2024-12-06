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В Воронежской области при атаке беспилотников ВСУ был ранен человек

Губернатор Гусев: один человек был ранен при атаке украинских БПЛА

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FotograFFF/Shutterstock

Один человек получил ранение при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Несколько украинских БПЛА попытались атаковать объекты в Острогожском районе», — написал Гусев.

По словам губернатора Воронежской области, по предварительным данным, один человек получил ранения небольшой степени тяжести.

Гусев добавил, что один беспилотник ВСУ упал на крышу нежилого здания, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время специалисты его ликвидировали. Других повреждений на земле не было, отметил глава региона.

Губернатор также написал, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, призвал местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии боевой готовности.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 6 декабря российские силы ПВО уничтожили над территориями четырех регионов РФ 33 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ показало прикрытие боевой авиации в Курской области.

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