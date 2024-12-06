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Силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника

Минобороны: российские военные уничтожили 33 дрона и два безэкипажных катера ВСУ

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MOD Russia/Global Look Press

В ночь на 6 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территориями четырех регионов РФ 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, 14 дронов сбили над Воронежской областью, 11 — над Курской областью, семь — над Белгородской областью. При этом один беспилотник уничтожили над Республикой Крым.

В Минобороны также рассказали, что в акватории Черного моря экипажи морской авиации Черноморского флота ликвидировали два украинских безэкипажных катера, которые направлялись к Крымскому полуострову.

6 декабря губернатор Александр Гусев Воронежской области заявил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили БПЛА вблизи Воронежа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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