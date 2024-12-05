Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) выполняют задачи воздушного прикрытия для самолетов и вертолетов в приграничных зонах Курской области. Ролик выложен в Telegram-канале военного ведомства.

На записи отображены действия экипажей многоцелевых истребителей Су-35С, которые осуществляют защиту в районе операции для бомбардировочной и штурмовой авиации, а также для вертолетов армейского назначения. Они обеспечивают прикрытие при нанесении авиационных ударов по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с ударами артиллерии и беспилотников отряда спецназа «Ахмат» по позициям Вооруженных сил Украины на Белгородском направлении. На записи, сделанной камерами объективного контроля, запечатлена операция подразделения «Гром» из группы «Бури». Сначала бойцы «Ахмата» провели аэроразведку и определили местонахождение вражеских позиций, а затем нанесли массированный артиллерийский удар по ним. Остатки украинских военнослужащих были уничтожены с помощью сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее кладбище пехоты ВСУ в Курской области попало на видео.