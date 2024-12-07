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Байден отдал два приказа об ударах по объектам Ирана в Сирии

Байден дважды в ноябре приказывал силам США нанести удары по КСИР в Сирии

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу заявил, что дважды распоряжался об ударах по иранским объектам в Сирии.

«Я дал указание вооруженным силам США нанести удары 11 ноября и 26 ноября 2024 года по объектам в Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)», — сообщил американский лидер.

По его словам, в этих местах размещались штаб-квартиры, пункты управления и склады оружия КСИР.

«Эти удары последовали за нападениями на персонал и объекты Соединенных Штатов в Сирии, которые угрожали жизни персонала... и коалиционных сил, действующих вместе с силами США», — сказал глава государства.

Нападения на объекты США на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и дальнейшей операции израильской армии. Шиитские вооруженные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», уже брали на себя ответственность за обстрел американских военных объектов. По их словам, атаки на базы США — это ответ на поддержку Вашингтоном израильских военных действий против сектора Газа.

Ранее Байден заявил, что военные США в Европе «сдерживают российскую агрессию».

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