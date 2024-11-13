США ударили по объекту проиранских ополченцев в Сирии

Американские военные ударили по оружейному и логистическому объекту поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), передает РИА Новости.

«Сегодня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по объекту хранения оружия и координации логистики поддерживаемой Ираном группы ополченцев», — заявили в CENTCOM.

Там отметили, что атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел военной базы Соединенных Штатов, находящейся в Шаддади в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии.

В октябре американскую военную базу, расположенную в районе газового месторождения «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли несколькими ракетами.

Атаки на объекты США на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и дальнейшей операции израильской армии. Шиитские вооруженные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», уже брали на себя ответственность за обстрел американских военных объектов. По их словам, атаки на базы США — это ответ на поддержку Вашингтоном израильских военных действий против сектора Газа.

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