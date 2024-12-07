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Байден: военные США в Европе «сдерживают российскую агрессию»

Байден заявил о нахождении в Европе 80 тыс. военных США

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Vadim Ghirda/AP

Американский президент Джо Байден в обращении к конгрессу заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе примерно 80 тыс. военных США, которые в том числе направлены в регион для «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии». Обращение главы государства размещено на сайте Белого дома.

6 декабря в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства Западной Европы намерены приблизиться к границам Российской Федерации, используя для этой цели Украину. По его словам, Запад собирался разместить военно-морские базы Великобритании на Азовском море, а также «присматривался» к Крымскому полуострову, чтобы создать там базу Североатлантического альянса.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

1 декабря министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила РФ в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Она утверждает, что кампании по дезинформации, акты саботажа и кибератаки контролируются российским государством.

Ранее новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину.

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