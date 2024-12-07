Жители Майкопа сообщили о взрывах в небе над городом

Над городом Майкоп в республике Адыгея произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, над регионом работает система ПВО (противовоздушной обороны).

Местные жители рассказали, что в небе над столицей республики в районе аэропорта были слышны по меньшей мере два взрыва.

На прошлой неделе жители Сочи заявили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе. По их словам, в микрорайоне Лоо раздались два-три громких звука, которые походили на взрывы. О них рассказали и находящиеся в 13 км жители Дагомыса. Перед хлопками они слышали гул. После этого мэр Сочи сообщил об отражении атаки украинских беспилотников. Он уточнил, что в налете на город участвовали несколько БПЛА, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее ВСУ использовали новейшее польское оружие при атаке на Крымский мост.