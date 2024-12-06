На Украине заявили, что ВС РФ могут начать окружение ВСУ возле Курахово

Российские войска могут предварительно начать окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе от Курахово в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Константин Машовец, слова которого передает украинское издание «Страна».

Он отметил, что на Кураховском направлении существует реальная угроза окружения украинских сил восточнее условной линии Новотроицкое — Богатырь, добавив, что «заходя западнее Селидово, ситуация вызывает серьезные беспокойства». Кроме того, Машовец заявил, что в районе Великой Новоселки наблюдаются еще более серьезные проблемы.

4 декабря сообщалось, что украинские формирования, дислоцированные в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), отошли на вторую и третью линии обороны из-за угрозы окружения со стороны Вооруженных сил РФ.

В конце ноября журналист польского портала Onet Мартин Вывал заявил, что российские вооруженные силы продолжают продвигаться на Украине, в ближайшее время украинский фронт может быть прорван.

Ранее Зеленский сообщил о применении в бою новой ракеты-дрона «Пекло».