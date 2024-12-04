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Стало известно об отходе ВСУ на вторую и третью линии обороны в ЛНР

Марочко: ВСУ отошли с первой линии обороны в ЛНР из-за угрозы окружения у Надии

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские формирования, дислоцированные в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), отошли на вторую и третью линии обороны из-за угрозы окружения со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, российские войска регулярно организовывают огневые налеты и усиливают давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

«Регулярные огневые налеты, угроза окружения <...> вынудили украинских боевиков перебросить личный состав на вторую и третью линии обороны в районе населенного пункта Надия. Таким образом, между основными силами было увеличено межпозиционное пространство до двух километров», — пояснил Марочко.

Также эксперт обратил внимание, что подразделения ВСУ начали укреплять свои позиции у автомобильной дороги Першотравневое — Райгородка. Как он сказал, украинские бойцы пытаются выполнить задачу в спешном порядке.

4 декабря Марочко сообщил, что российские военные взяли под контроль участок границы ЛНР западнее населенного пункта Стельмаховка. Последний находится на Купянском направлении, где ВС РФ продвигаются сразу на двух участках фронта и постепенно охватывают село Лозовая.

Ранее россиянам рассказали о потерях ВСУ на рубежах ЛНР.

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