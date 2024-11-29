Российские вооруженные силы продолжают продвигаться на Украине, в ближайшее время украинский фронт может быть прорван. Об этом заявил журналист польского портала Onet Мартин Вывал.

«Это основные причины, по которым украинский фронт может быть прорван в ближайшее время», — подчеркнул он, отметив, что сам недавно был на Донбассе.

Первой причиной польский журналист назвал недостаточные темпы мобилизации на Украине и острую нехватку личного состава в рядах ВСУ. Как отметил Вывал, численность действующих украинских военных на данный момент составляет около 900 тысяч.

В качестве второй причины польский журналист назвал преимущество России в технике и боеприпасах. Кроме того, быстро развивающаяся российская военная промышленность в настоящее время производит три млн единиц артиллерийских боеприпасов в год. «Это в три раза больше, чем на всем Западе», — считает Вывал.

Кроме того, среди причин приближающегося краха ВСУ журналист называет то, что ВС России удалось «растянуть» фронт, применить тактику окружения украинских войск. Наконец, польский журналист напоминает, что Россия регулярно захватывает украинские укрепления на фоне продвижения.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России утром в четверг, 28 ноября, нанесли комбинированный массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их функционирование.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.