Европейские страны стремятся вовлечь США в конфликт с Россией, рассматривая возможность отправки своих войск на Украину. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, основная цель этого плана — отправить какую-нибудь европейскую армию на украинскую территорию, спровоцировав Россию на ответные действия. Таким образом, европейские лидеры надеются, что вскоре США станут на их сторону и придут на помощь.

Меркурис считает, что именно в этом и заключается ловушка, которую закладывают европейские государства для Соединенных Штатов, поэтому они высказывают идеи о возможной отправке своих вооруженных сил на Украину.

6 декабря глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия рассматривает возможность участия в миротворческой миссии на Украине после прекращения боевых действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что государства Западной Европы намерены приблизиться к границам Российской Федерации, используя для этой цели Украину.

Ранее Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной.