Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал, как проходил обучение в Польше

МО РФ: пленный солдат ВСУ Гоч рассказал, как проходил обучение в Польше

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Командир взвода младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч, которого взяли в плен в приграничном районе Курской области, рассказал, что 2,5 месяца проходил курсы подготовки младших офицеров на территории Польши. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий также рассказал, что до начала спецоперации работал на Запорожской атомной станции и имел бронь от мобилизации. Однако в сентябре 2022 года уехал из Энергодара и через пару месяцев был мобилизован в ВСУ.

«2,5 месяца на младшего лейтенанта обучался в Польше. Я до этого не служил, был комиссован, травма руки была», — рассказал Гоч.

Пленный военнослужащий добавил, что в ходе боевых действий в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области он вместе со своими подчиненными попал в частичное, а затем и в полное окружение. Гоч отметил, что предпринял попытку спастись из окружения бегством во время минометного обстрела, однако получил ранение в руку и живот. После этого боец ВСУ принял решение сдаться в плен российским штурмовикам.

Незадолго до этого пленный боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик рассказал, что украинские солдаты, которые находятся в поселке Великая Новоселка в Донецкой народной республике, не хотят продолжать бои и по возможности сдаются в плен.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен за неделю военнослужащих ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами