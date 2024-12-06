Пленный боец ВСУ рассказал, как проходил обучение в Польше

Командир взвода младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч, которого взяли в плен в приграничном районе Курской области, рассказал, что 2,5 месяца проходил курсы подготовки младших офицеров на территории Польши. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий также рассказал, что до начала спецоперации работал на Запорожской атомной станции и имел бронь от мобилизации. Однако в сентябре 2022 года уехал из Энергодара и через пару месяцев был мобилизован в ВСУ.

«2,5 месяца на младшего лейтенанта обучался в Польше. Я до этого не служил, был комиссован, травма руки была», — рассказал Гоч.

Пленный военнослужащий добавил, что в ходе боевых действий в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области он вместе со своими подчиненными попал в частичное, а затем и в полное окружение. Гоч отметил, что предпринял попытку спастись из окружения бегством во время минометного обстрела, однако получил ранение в руку и живот. После этого боец ВСУ принял решение сдаться в плен российским штурмовикам.

Незадолго до этого пленный боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик рассказал, что украинские солдаты, которые находятся в поселке Великая Новоселка в Донецкой народной республике, не хотят продолжать бои и по возможности сдаются в плен.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен за неделю военнослужащих ВСУ.