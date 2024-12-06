В минобороны Украины признали эффективность российских средств РЭБ

Санкции не мешают России создавать эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые создают много проблем для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий украинского министерства обороны Артем Мартыненко в интервью изданию Breaking Defense.

«Изо дня в день, даже несмотря на санкции Запада, россияне способны эффективно создавать радиоэлектронные системы, и это создает для нас множество проблем», — сказал он.

5 декабря российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел масштабные испытания современных мобильных средств РЭБ с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотников.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона писала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые США и Британия разрешили использовать Украине для ударов вглубь РФ. Издание отметило, что армия России уже научилась подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ.