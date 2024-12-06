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В минобороны Украины признали эффективность российских средств РЭБ

Мартыненко: российские средства РЭБ создают ВСУ много проблем

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Санкции не мешают России создавать эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые создают много проблем для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель начальника Центра инноваций и оборонных технологий украинского министерства обороны Артем Мартыненко в интервью изданию Breaking Defense.

«Изо дня в день, даже несмотря на санкции Запада, россияне способны эффективно создавать радиоэлектронные системы, и это создает для нас множество проблем», — сказал он.

5 декабря российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел масштабные испытания современных мобильных средств РЭБ с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотников.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона писала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые США и Британия разрешили использовать Украине для ударов вглубь РФ. Издание отметило, что армия России уже научилась подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ.

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