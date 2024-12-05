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Добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ

Добровольческий батальон «Эспаньола» провел массовое тестирование новейших РЭБ

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Российский добровольческий батальон «Эспаньола» провел масштабные испытания современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием новых трофейных украинских FPV-дронов и последних моделей российских ударных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил руководитель научно-апробационного центра батальона «Эспаньола» с позывным «Биркин», в процессе испытаний были задействованы несколько захваченных дронов.

«Мы работаем с частотами и протоколами управления, на которых оперирует противник. Мы также отобрали наши дроны с аналогичными параметрами, чтобы, включая и выключая средства РЭБ, понять, можем ли мы подавить вражеские сигналы», — рассказал он.

В ходе группового тестирования были использованы различные российские системы РЭБ, такие как «Капюшон» и «Полынь». Дроны осуществляли атаки на защищенные РЭБ статичные и динамические объекты с применением трофейных FPV-дронов, включая Shrike, а также российских моделей «Овод», «Алеша» и других.

«Мы проводим исследования и боевые испытания на полигоне, чтобы в наш отряд поступали только те устройства, которые действительно подходят для работы в зоне LBS», — добавил руководитель инженерного центра батальона «Эспаньола» с позывным «Мадрид».

Ранее на Украине началось серийное производство реактивного беспилотника «Паляниця».

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