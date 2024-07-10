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В США рассказали о способности РФ перехватывать ATACMS и Storm Shadow

WSJ: войска РФ адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона.

Издание отмечает, что войска России уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая снаряды Excalibur и РСЗО HIMARS. Сейчас для ударов по силам РФ Украина применяет американские и европейские ракеты ATACMS и Storm Shadow, однако источники газеты подчеркивают, что российская армия адаптирует средства РЭБ для перехвата и таких целей.

До этого в Белом доме подтвердили выделение €40 млрд Украине cтранами НАТО.

Также США анонсировали меры, которые позволят Украине приблизиться к вступлению в альянс и усилят ее возможности противодействовать России в ходе конфликта.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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