За сутки украинские войска потеряли более 250 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские войска также уничтожили боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.



Как уточнили в Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 38 485 военнослужащих.

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области.