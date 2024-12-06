Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: за сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих в Курской области

close
Станислав Красильников/РИА Новости

За сутки украинские войска потеряли более 250 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские войска также уничтожили боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
 
Как уточнили в Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 38 485 военнослужащих.

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в Курской области близка к развязке и обязательно будет нормализована.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами