Бойцы группировки российских войск «Север» совместно с сотрудниками органов Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ продолжают ликвидировать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Они непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 400 бойцов и 32 единицы техники. В том числе солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя один танк и 24 боевые бронированные машины «Козак».

По информации Минобороны РФ, в настоящее время военнослужащие страны наносят удары по резервам ВСУ в Сумской области. Атаки осуществляются с воздуха, подчеркнули в ведомстве.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

7 августа начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории страны остановлено. Как он сказал, всего в нападении приняли участие 1000 человек.

Ранее в администрации Курской области назвали контролируемой оперативную обстановку в регионе.