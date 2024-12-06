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ВС России взяли под контроль Петровку и Пустынку в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль Петровку и Пустынку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска нанесли поражение живой силе противника, а также отразили 72 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что за неделю на данном направлении потери противника составили более 3600 военнослужащих. ВСУ также лишились 31 бронемашины, в их числе боевая машина пехоты «Bradley».

Кроме того, было уничтожено 31 орудие полевой артиллерии ВСУ.

По данным Минобороны России, в течение недели в зоне проведения специальной военной операции сдался в плен 61 военнослужащий.

Недавно пленный боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик сообщил, что украинские военнослужащие, находящиеся в поселке Великая Новоселка в Донецкой народной республике, не хотят продолжать бои и по возможности сдаются в плен.

Ранее Минобороны РФ сообщило о крупных потерях ВСУ за неделю.

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