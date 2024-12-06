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В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен за неделю военнослужащих ВСУ

МО РФ: за неделю в зоне СВО сдался в плен 61 украинский военнослужащий

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В течение недели в зоне проведения специальной военной операции сдался в плен 61 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении ведомства.

Пленный боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик сообщил ТАСС, что украинские военнослужащие, находящиеся в поселке Великая Новоселка в Донецкой народной республике, не хотят продолжать бои и по возможности сдаются в плен. Он объяснил, что в его роте все бойцы либо сдались, поскольку их нервы уже не выдерживали, либо получили несовместимые с жизнью ранения.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шесть мэров городов и глав общин попали в российский плен.

2 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале опубликовала список украинских военнослужащих, которых, по ее словам, Киев не желает включать в список для обмена.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила отказ Украины забирать 630 военнопленных.

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