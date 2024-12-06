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МО РФ сообщило о крупных потерях ВСУ в последнюю неделю

Минобороны сообщило, что ВСУ за неделю потеряли 13 тыс. человек

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю боев потеряли 13 тыс. человек в зоне Специальной военной операции (СВО).

Самые крупные потери ВСУ несут в зонах ответственности группировки войск «Центр» (3600 человек) и «Запад» (3565). При этом еще 2 210 военнослужащих ВСУ были ликвидированы или выведены из строя в зоне ответственности «Севера», 2400 — «Юга». При этом группировка «Восток» сообщает о 950 потерянных ВСУ за неделю военных, «Днепр» — о 435.

При этом, по данным ведомства, за неделю в зоне СВО сдался в плен 61 украинский военнослужащий.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что с начала СВО Украина потеряла около 700 тысяч бойцов. При этом не уточняется, имеются ли в виду только безвозвратные или возвратные и безвозвратные потери.

Ранее в Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ в Курской области.

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