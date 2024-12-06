Украинские солдаты, находящиеся в поселке Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), не хотят продолжать бои и по возможности сдаются в плен. Об этом ТАСС сообщил пленный боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик.

«Все уже хотят сдаться, ни у кого нервы не выдерживают. И у кого [в Великой Новоселке] есть возможность сдаться — все сдаются», — рассказал солдат.

Сам Сидорик сдался в плен несколько дней назад. Он объяснил, что в его роте все бойцы либо сдались, либо получили несовместимые с жизнью ранения.

2 декабря в российской армии рассказали о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке. По данным источников ТАСС, дороги к населенному пункту, по которым шло снабжение, либо блокированы, либо находятся под постоянным обстрелом. Военные пояснили, что даже если подразделения ВСУ попытаются сбежать из Великой Новоселки, то они понесут тяжелые потери.

Ранее сообщалось, что российские бойцы «перерезали» ВСУ путь отступления из Курахово.