Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удары по скоплениям боевиков в провинции Хама. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным оборонного ведомства, террористы понесли ощутимые потери, «были ранены и ликвидированы десятки террористов».

28 ноября американский телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевых действий террористы захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

5 декабря сообщалось, что солдаты армии Сирии отступили за пределы Хамы, в который зашли боевики террористических организаций. Позднее глава минобороны арабской республики Али Махмуд Аббас заявил, что отвод сирийских войск из города Хама осуществлен ради мирных жителей.

Ранее Лавров назвал происходящее в Сирии сложной игрой.