Стабилизировать ситуацию в Сирии непросто, поскольку это сложная игра с большим количеством участников. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в эту игру «вовлечено много действующих лиц». Министр выразил надежду, что запланированные на текущую неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию.

Также он отметил, что РФ имеет информацию о том, кто поддерживает террористов в Сирии.

«Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения», — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что в информации, которая есть в открытом доступе, упоминаются, в частности, американцы, британцы и «некоторые другие».

«Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием», — добавил Лавров.

2 декабря РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в сирийских спецслужбах, что боевики смогли захватить Алеппо при поддержке советников с Украины и с помощью передовых технологий США.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник телеканала CNN, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Позднее министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее Небензя заявил, что украинская разведка вооружает боевиков в Сирии.