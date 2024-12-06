Российские военные ударом с воздуха уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что на место дислокации украинских военных было сброшено три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования.

До этого в ведомстве сообщили, что российские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области — на Каховском направлении — ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

1 декабря сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Аида» спецназа «Ахмат» ликвидировали пункт временной дислокации украинских сил в одном из сел неподалеку от Суджи в Курской области России.

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