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В ДНР уничтожен пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины

МО: ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии в ДНР

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Российские военные ударом с воздуха уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что на место дислокации украинских военных было сброшено три авиабомбы ФАБ-250, оборудованные универсальными модулями планирования.

До этого в ведомстве сообщили, что российские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области — на Каховском направлении — ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

1 декабря сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Аида» спецназа «Ахмат» ликвидировали пункт временной дислокации украинских сил в одном из сел неподалеку от Суджи в Курской области России.

Ранее ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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